Путин подписал указ о наказании за неисполнение госзаказов в военное время
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления при нарушении госконтрактов в период действия военного положения. Это следует из соответствующего документа. Речь идет об авиа- и судостроительных компаниях.
В указе говорится, что неисполнение государственного контракта в военное время может привести к введению в компаниях внешнего управления, а также приостановки прав акционеров.
По предложению Минпромторга во время действия военного положения ограничения могут быть введены «в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств». Отмечается, что оценивать работу компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.