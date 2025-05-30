Путин подписал указ о наказании за неисполнение госзаказов в военное время

По предложению Минпромторга во время действия военного положения ограничения могут быть введены «в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств». Отмечается, что оценивать работу компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.