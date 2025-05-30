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Путин подписал указ о наказании за неисполнение госзаказов в военное время

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления при нарушении госконтрактов в период действия военного положения. Это следует из соответствующего документа. Речь идет об авиа- и судостроительных компаниях.

В указе говорится, что неисполнение государственного контракта в военное время может привести к введению в компаниях внешнего управления, а также приостановки прав акционеров.

По предложению Минпромторга во время действия военного положения ограничения могут быть введены «в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств». Отмечается, что оценивать работу компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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