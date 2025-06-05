Путин предложил 8 сентября отмечать День языков народов России
Президент Владимир Путин предложил установить День языков народов России и отмечать его 8 сентября – в день рождения писателя Расула Гамзатова. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по поддержке русского языка.
«Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», – пояснил Путин.
Президент напомнил, что на предыдущем заседании совета обсуждался вопрос правового обеспечения языковой политики в стране. По итогам было дано поручение разработать новый закон о языках народов РФ, который должен включать официальный государственный реестр этих языков. Путин попросил не затягивать эту работу.
9 января сообщалось, что закон о языках народов России должен быть разработан в течение пяти месяцев. По поручению президента Институт языкознания (ИЯз) РАН подготовил программу по сохранению языков народов России. Сотрудники института также создали реестр живых языков России, включающий 155 языков, что соответствует данным Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг.