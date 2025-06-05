Путин предложил 8 сентября отмечать День языков народов России

Президент напомнил, что на предыдущем заседании совета обсуждался вопрос правового обеспечения языковой политики в стране. По итогам было дано поручение разработать новый закон о языках народов РФ, который должен включать официальный государственный реестр этих языков. Путин попросил не затягивать эту работу.