Трамп назначил главой Европейского командования армии США Алексуса Гринкевича

Гринкевич получил звание младшего лейтенанта в Академии ВВС США в 1993 г. после получения степени бакалавра наук в области военной истории. В 1994 г. он также получил степень магистра гуманитарных наук по истории в Университете Джорджии. С сентября 1994-го по август 1996 г. проходил летную подготовку на авиабазе Вэнс в Оклахоме и авиабазе Люк в Аризоне. С 2010 по 2012 г. Гринкевич работал в штаб-квартире Европейского командования США в Германии, в том числе начальником отдела планирования. В июне 2015 г. его назначили на должность начальника отдела стратегического планирования в штаб-квартире ВВС США.