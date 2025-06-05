Трамп назначил главой Европейского командования армии США Алексуса Гринкевича
Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта военно-воздушных сил (ВВС) США Алексуса Гринкевича новым главкомом объединенных сил НАТО и главой Европейского командования американской армии. Об этом сообщили в минобороны Соединенных Штатов.
Отмечается, что назначение утверждено при поддержке НАТО. На обоих постах он заменит генерала Кристофера Каволи.
Сейчас Гринкевич служит на должности директора по операциям объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. С 2020 по 2022 г. он занимал пост директора по операциям центрального командования США. За свою карьеру Гринкевич был пилотом F-16 «Боевой сокол» и F-22 «Раптор» и получил звание командира ВВС США, налетав более 2300 часов.
Гринкевич получил звание младшего лейтенанта в Академии ВВС США в 1993 г. после получения степени бакалавра наук в области военной истории. В 1994 г. он также получил степень магистра гуманитарных наук по истории в Университете Джорджии. С сентября 1994-го по август 1996 г. проходил летную подготовку на авиабазе Вэнс в Оклахоме и авиабазе Люк в Аризоне. С 2010 по 2012 г. Гринкевич работал в штаб-квартире Европейского командования США в Германии, в том числе начальником отдела планирования. В июне 2015 г. его назначили на должность начальника отдела стратегического планирования в штаб-квартире ВВС США.