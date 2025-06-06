Сотрудники DOGE опасаются последствий ссоры Трампа и Маска
Публичный конфликт американского бизнесмена Илона Маска и президента США Дональда Трампа вызывает опасение за будущее у сотрудников департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала уточнили, что некоторые работники боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то американский лидер начнет расследование в отношении DOGE, которое может коснуться и их. Другие беспокоятся, что работа в департаменте может негативно повлиять на их карьерные перспективы. Некоторые из них уже начали искать работу в других местах.
Публичная перепалка Трампа и Маска произошла после того, как бизнесмен выступил с критикой бюджетного законопроекта президента США. Он заявил, что принятие документа может увеличить госдолг страны и нивелирует результаты работы DOGE. 3 июня Маск в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».
5 июня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и уточнил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Американский глава также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск написал о наличии у него «настоящей бомбы». Он сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить импичмент президенту США.
Axios сообщал, что произошедшее привело к существенным финансовым потерям для Маска и Трампа. Акции Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Стоимость мемкойна, связанного с ними, также снизилась на 10%, уменьшив его состояние на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за день составили более $1,1 млрд. Перепалка негативно отразилась и на акциях Tesla. Они подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.