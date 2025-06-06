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Сотрудники DOGE опасаются последствий ссоры Трампа и Маска

Ведомости

Публичный конфликт американского бизнесмена Илона Маска и президента США Дональда Трампа вызывает опасение за будущее у сотрудников департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала уточнили, что некоторые работники боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то американский лидер начнет расследование в отношении DOGE, которое может коснуться и их. Другие беспокоятся, что работа в департаменте может негативно повлиять на их карьерные перспективы. Некоторые из них уже начали искать работу в других местах.

Публичная перепалка Трампа и Маска произошла после того, как бизнесмен выступил с критикой бюджетного законопроекта президента США. Он заявил, что принятие документа может увеличить госдолг страны и нивелирует результаты работы DOGE. 3 июня Маск в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».

5 июня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и уточнил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Американский глава также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск написал о наличии у него «настоящей бомбы». Он сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить импичмент президенту США.

Axios сообщал, что произошедшее привело к существенным финансовым потерям для Маска и Трампа. Акции Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Стоимость мемкойна, связанного с ними, также снизилась на 10%, уменьшив его состояние на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за день составили более $1,1 млрд. Перепалка негативно отразилась и на акциях Tesla. Они подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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