Сотрудники DOGE опасаются последствий ссоры Трампа и Маска

5 июня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и уточнил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его покинуть должность в администрации. Американский глава также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск написал о наличии у него «настоящей бомбы». Он сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними, и поддержал идею объявить импичмент президенту США.