Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

29 апреля Путин одобрил решение, согласно которому аэропорту Волгограда присвоено его историческое название «Сталинград». На следующий день распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Позже глава государства пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. По его мнению, этот вопрос должны решать жители города.