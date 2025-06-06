Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри в Якутии имени первого секретаря Якутского обкома КПСС Гавриила Чиряева. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
29 апреля Путин одобрил решение, согласно которому аэропорту Волгограда присвоено его историческое название «Сталинград». На следующий день распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Позже глава государства пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. По его мнению, этот вопрос должны решать жители города.
15 мая общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Целью возвращения городу советского названия там обозначили «восстановление исторической справедливости».