Маск отреагировал на пост Медведева о готовности помочь в примирении с Трампом
Американский бизнесмен Илон Маск отправил эмодзи в виде смеющегося смайлика в ответ на предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева оказать содействие заключению мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем.
6 июня Медведев заявил, что Россия готова содействовать заключению мирной сделки между Трампом и Маском «за разумную плату». Он уточнил, что российская сторона согласна принять акции Starlink в качестве оплаты, и призвал стороны «не воевать».
Публичная ссора Трампа и Маска произошла после того, как последний выступил с критикой бюджетного законопроекта американского президента. Он указал, что принятие документа может увеличить госдолг страны и нивелирует результаты работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня Маск в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».
5 июня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его оставить пост в администрации. Президент США также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Кроме того, предприниматель поддержал идею объявить импичмент американскому главе.