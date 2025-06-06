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Маск отреагировал на пост Медведева о готовности помочь в примирении с Трампом

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск отправил эмодзи в виде смеющегося смайлика в ответ на предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева оказать содействие заключению мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем.

Свой ответ Маск разместил под постом Медведева в соцсети X.

6 июня Медведев заявил, что Россия готова содействовать заключению мирной сделки между Трампом и Маском «за разумную плату». Он уточнил, что российская сторона согласна принять акции Starlink в качестве оплаты, и призвал стороны «не воевать».

Публичная ссора Трампа и Маска произошла после того, как последний выступил с критикой бюджетного законопроекта американского президента. Он указал, что принятие документа может увеличить госдолг страны и нивелирует результаты работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня Маск в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».

5 июня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его оставить пост в администрации. Президент США также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Кроме того, предприниматель поддержал идею объявить импичмент американскому главе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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