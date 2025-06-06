Маск отреагировал на пост Медведева о готовности помочь в примирении с Трампом

5 июня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому он попросил его оставить пост в администрации. Президент США также прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Кроме того, предприниматель поддержал идею объявить импичмент американскому главе.