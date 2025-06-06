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Медведев: РФ готова помочь в примирении Трампа и Маска за акции Starlink

Ведомости

Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском «за разумную плату». Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в соцсети X.

По его словам, Москва согласна принять акции Starlink в качестве оплаты.

«Не воюйте, ребята», – написал Медведев.

В конце мая Маск покинул Белый дом, где он занимал должность главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE), а 5 июня Трамп и Маск вступили в перепалку в социальных сетях. Перед этим предприниматель публично назвал отвратительным законопроект бюджета администрации Трампа в конгрессе США, заявив, что за документом последуют дополнительные проблемы с дефицитом бюджета. Американский лидер сказал, что Маск «сошел с ума» после отмены субсидий для компании по производству электромобилей Tesla. Миллиардер объявил, что поддерживает идею об импичменте Трампа и выборе на пост главы государства вице-президента США Джей Ди Вэнса.

На фоне конфликта акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) рухнули на 8%, а стоимость связанного с Трампом мемкоина – на 10%, писал Axios. Акции Tesla упали на 14,3%.

По данным Politico, Белый дом занимается подготовкой телефонного разговора Трампа и Маска, чтобы примирить их и избежать эскалации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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