Медведев: РФ готова помочь в примирении Трампа и Маска за акции Starlink

В конце мая Маск покинул Белый дом, где он занимал должность главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE), а 5 июня Трамп и Маск вступили в перепалку в социальных сетях. Перед этим предприниматель публично назвал отвратительным законопроект бюджета администрации Трампа в конгрессе США, заявив, что за документом последуют дополнительные проблемы с дефицитом бюджета. Американский лидер сказал, что Маск «сошел с ума» после отмены субсидий для компании по производству электромобилей Tesla. Миллиардер объявил, что поддерживает идею об импичменте Трампа и выборе на пост главы государства вице-президента США Джей Ди Вэнса.