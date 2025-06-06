Медведев: РФ готова помочь в примирении Трампа и Маска за акции Starlink
Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском «за разумную плату». Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в соцсети X.
По его словам, Москва согласна принять акции Starlink в качестве оплаты.
«Не воюйте, ребята», – написал Медведев.
В конце мая Маск покинул Белый дом, где он занимал должность главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE), а 5 июня Трамп и Маск вступили в перепалку в социальных сетях. Перед этим предприниматель публично назвал отвратительным законопроект бюджета администрации Трампа в конгрессе США, заявив, что за документом последуют дополнительные проблемы с дефицитом бюджета. Американский лидер сказал, что Маск «сошел с ума» после отмены субсидий для компании по производству электромобилей Tesla. Миллиардер объявил, что поддерживает идею об импичменте Трампа и выборе на пост главы государства вице-президента США Джей Ди Вэнса.
На фоне конфликта акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) рухнули на 8%, а стоимость связанного с Трампом мемкоина – на 10%, писал Axios. Акции Tesla упали на 14,3%.
По данным Politico, Белый дом занимается подготовкой телефонного разговора Трампа и Маска, чтобы примирить их и избежать эскалации.