WSJ: ссора Маска с Трампом может помешать стартапу xAI привлечь $5 млрд
Конфликт президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска может нарушить планы компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI привлечь $5 млрд за счет размещения долговых бумаг. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания заявили, что этот конфликт Трампа и Маска вызвал беспокойство банкиров и присутствовавшие на совещании с представителями xAI инвесторы в режиме реального времени следили за их перепалкой. Компания собиралась направить $5 млрд на создание центров обработки данных для развития чат-бота на базе ИИ Grok.
Конфликт Трампа и Маска произошел после того, как последний раскритиковал бюджетный законопроект президента США. Он считает, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня Маск в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».
Через два дня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили оставить пост в администрации. Кроме того, американский лидер прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Предприниматель также поддержал идею объявить импичмент президенту.
По данным Axios, после перепалки акции Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось Трампу в $202 млн. Стоимость мемкойна, связанного с ним, также снизилась на 10%, уменьшив его состояние на $900 млн. Суммарные потери Трампа за день составили более $1,1 млрд. Ссора также негативно отразилась на акциях Tesla. Они подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.