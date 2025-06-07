WSJ: ссора Маска с Трампом может помешать стартапу xAI привлечь $5 млрд

Через два дня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили оставить пост в администрации. Кроме того, американский лидер прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Предприниматель также поддержал идею объявить импичмент президенту.