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WSJ: ссора Маска с Трампом может помешать стартапу xAI привлечь $5 млрд

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Конфликт президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска может нарушить планы компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI привлечь $5 млрд за счет размещения долговых бумаг. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что этот конфликт Трампа и Маска вызвал беспокойство банкиров и присутствовавшие на совещании с представителями xAI инвесторы в режиме реального времени следили за их перепалкой. Компания собиралась направить $5 млрд на создание центров обработки данных для развития чат-бота на базе ИИ Grok.

Конфликт Трампа и Маска произошел после того, как последний раскритиковал бюджетный законопроект президента США. Он считает, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня Маск в X назвал законопроект «отвратительным и мерзким».

Через два дня Трамп заявил в Truth Social, что Маск «сошел с ума», и пояснил, что бизнесмен был «на исходе», поэтому его попросили оставить пост в администрации. Кроме того, американский лидер прекратил субсидировать производство электрокаров Tesla. После этого Маск сказал, что Трамп фигурирует в деле умершего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Предприниматель также поддержал идею объявить импичмент президенту.

По данным Axios, после перепалки акции Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось Трампу в $202 млн. Стоимость мемкойна, связанного с ним, также снизилась на 10%, уменьшив его состояние на $900 млн. Суммарные потери Трампа за день составили более $1,1 млрд. Ссора также негативно отразилась на акциях Tesla. Они подешевели на 14,3%, лишив Маска почти $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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