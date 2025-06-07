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Захарова: властям Украины свои граждане не нужны «ни живыми, ни мертвыми»

Ведомости

Украине не нужны свои граждане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне решения украинской стороны перенести приемку тел погибших военных и обмен военнопленными.

«Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», – сказала Захарова ТАСС.

7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его словам, контактная группа Минобороны России находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин также заявил, что Киев не назначает дату возвращения из плена российских военнослужащих. Планировалось, что российская сторона передаст украинской 1212 из 6000 тех офицеров и солдат ВСУ.

Стороны договорились провести обмен телами погибших военных в ходе второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. Ожидалось, что стороны вернут тяжелораненых и тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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