Захарова: властям Украины свои граждане не нужны «ни живыми, ни мертвыми»

7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его словам, контактная группа Минобороны России находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин также заявил, что Киев не назначает дату возвращения из плена российских военнослужащих. Планировалось, что российская сторона передаст украинской 1212 из 6000 тех офицеров и солдат ВСУ.