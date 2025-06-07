Захарова: властям Украины свои граждане не нужны «ни живыми, ни мертвыми»
Украине не нужны свои граждане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне решения украинской стороны перенести приемку тел погибших военных и обмен военнопленными.
«Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», – сказала Захарова ТАСС.
7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его словам, контактная группа Минобороны России находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин также заявил, что Киев не назначает дату возвращения из плена российских военнослужащих. Планировалось, что российская сторона передаст украинской 1212 из 6000 тех офицеров и солдат ВСУ.
Стороны договорились провести обмен телами погибших военных в ходе второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. Ожидалось, что стороны вернут тяжелораненых и тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет.