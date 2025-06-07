Минобороны: Россия заранее довела до Украины предложения по передаче тел военных
Российская сторона заблаговременно довела свои предложения по вопросу передачи тел погибших и обмену пленными, была готова начать процесс на этой неделе, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Его заявление приводит Telegram-канал Минобороны РФ.
2 июня в Стамбуле, как напомнил Фомин, делегации РФ и Украины достигли договоренности по гуманитарным вопросам, которая включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных и обмен пленными в возрасте до 25 лет. По информации замминистра, после встречи российская сторона «незамедлительно» приступила к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену.
«Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе. Более того, направили сотрудников российской контактной группы на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов на месте», – говорится в заявлении.
При этом согласия Киева на проведение гуманитарных операций Россия не получила, а представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков Москве неизвестна, но в Минобороны рассчитывают, что в ближайшее время украинские власти примут «необходимые решения».
Украинская сторона не подтвердила проведение обмена с Россией 7 июня и перенесла его на неопределенный срок, сообщил ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Всего Украине планируется передать 6000 тел офицеров и солдат, колонна с 1212 телами 7 июня прибыла в район обмена. По информации Минобороны, Москва также передала Киеву список из 640 фамилий, которых РФ рассчитывает вернуть в рамках обмена военнопленными, но республика «пока воздерживается» от назначения даты возвращения этих лиц.