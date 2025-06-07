Минобороны: Россия заранее довела до Украины предложения по передаче тел военных

2 июня в Стамбуле, как напомнил Фомин, делегации РФ и Украины достигли договоренности по гуманитарным вопросам, которая включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных и обмен пленными в возрасте до 25 лет. По информации замминистра, после встречи российская сторона «незамедлительно» приступила к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену.