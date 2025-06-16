Путин поздравил «Артек» со 100-летием

В 2014 г. Крым вошел в состав России, а в марте 2015-го власти региона передали в федеральную собственность все имущество лагеря и его земли под Гурзуфом. После этого «Артек» снова реконструировали. На сегодняшний день это комплекс из девяти детских лагерей. В общей сложности его территория составляет около 218 га и сопоставима с площадью Монако. Половину занимают парки (102 га). Также там работают школа на 1200 мест и пять музеев.