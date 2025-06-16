Путин поздравил «Артек» со 100-летием
Президент Владимир Путин в видеообращении поздравил международный детский центр «Артек» со 100-летием. Об этом сообщает Кремль.
Путин отметил, что эта дата является значимым событием для всей России. «Артек» остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы, добавил он.
16 июня 1925 г. открылась первая смена лагеря «Артек». Он был создан по инициативе председателя российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева.
На первую смену приехали пионеры из Крыма, Москвы и Иваново. Путевки тогда выдали только детям с туберкулезом. В первый сезон «Артек» принял около 320 воспитанников. В 1928 г. палатки заменили фанерными домиками. В 1930-е советские власти решили сделать лагерь круглогодичным для детей и построили первый зимний корпус.
В 1960-е всесоюзный лагерь решили осовременить. Проект реконструкции подготовил архитектор Анатолий Полянский, который построил павильон СССР для первой послевоенной Всемирной выставки в Бельгии. В «Артеке» возвели медцентры, стадион, плавательные бассейны, киностудию «Артекфильм», открытые эстрады, игровые площадки и краеведческий музей с парком-заповедником.
В 2014 г. Крым вошел в состав России, а в марте 2015-го власти региона передали в федеральную собственность все имущество лагеря и его земли под Гурзуфом. После этого «Артек» снова реконструировали. На сегодняшний день это комплекс из девяти детских лагерей. В общей сложности его территория составляет около 218 га и сопоставима с площадью Монако. Половину занимают парки (102 га). Также там работают школа на 1200 мест и пять музеев.