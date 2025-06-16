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Сенатор Косачев: только Путин сохранил контакты с главами Ирана, Израиля и США

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин – единственный мировой лидер, сохраняющий прямые контакты с руководством Ирана, Израиля и США. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, в отличие от российского лидера, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц проявили себя в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем как политиканы, заботящиеся исключительно о собственной политической выгоде. До этого они заявили, что категорически против участия России в качестве посредника между Тегераном и Тель-Авивом, мотивируя это тем, что «Россия находится в Украине».

По словам Косачева, в этом конфликте слишком большие риски. Поэтому, если есть шансы его купировать, то тут должны использоваться любые возможности. Это должно делаться в интересах мира и в интересах человечества.

16 июня президент РФ провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем обсуждения стала эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Президенты выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями, которые уже привели к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта. Лидеры выступили за урегулирование всех спорных вопросов политико-дипломатическими методами. Стороны договорились о тесном взаимодействии профильных ведомств для стабилизации ситуации.

В Кремле отмечали, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В последние дни Путин провел несколько важных международных телефонных разговоров. В частности, он общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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