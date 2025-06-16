Сенатор Косачев: только Путин сохранил контакты с главами Ирана, Израиля и США

По его словам, в отличие от российского лидера, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц проявили себя в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем как политиканы, заботящиеся исключительно о собственной политической выгоде. До этого они заявили, что категорически против участия России в качестве посредника между Тегераном и Тель-Авивом, мотивируя это тем, что «Россия находится в Украине».