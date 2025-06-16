Сенатор Косачев: только Путин сохранил контакты с главами Ирана, Израиля и США
Президент РФ Владимир Путин – единственный мировой лидер, сохраняющий прямые контакты с руководством Ирана, Израиля и США. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, в отличие от российского лидера, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц проявили себя в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем как политиканы, заботящиеся исключительно о собственной политической выгоде. До этого они заявили, что категорически против участия России в качестве посредника между Тегераном и Тель-Авивом, мотивируя это тем, что «Россия находится в Украине».
По словам Косачева, в этом конфликте слишком большие риски. Поэтому, если есть шансы его купировать, то тут должны использоваться любые возможности. Это должно делаться в интересах мира и в интересах человечества.
16 июня президент РФ провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем обсуждения стала эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Президенты выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями, которые уже привели к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта. Лидеры выступили за урегулирование всех спорных вопросов политико-дипломатическими методами. Стороны договорились о тесном взаимодействии профильных ведомств для стабилизации ситуации.
В Кремле отмечали, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В последние дни Путин провел несколько важных международных телефонных разговоров. В частности, он общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.