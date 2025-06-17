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Канада выделит Украине пакет военной помощи на $2 млрд

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Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше $2 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7. Его слова передает агентство «РИА Новости».

Карни уточнил, что в него войдут  беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений. 

Он объявил о введении новых санкций против России. Ожидается, что они затронут ряд физических лиц, а также свыше 40 организаций.

16 июня стало известно, что в марте Европейский союз (ЕС) впервые с июня 2022 г. обошел США по общему объему военной помощи Украине. ЕС направил Киеву 72 млрд евро, в то время как США выделили военную помощь Киеву в размере 65 млрд евро.

Газета The Telegraph сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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