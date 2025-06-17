Канада выделит Украине пакет военной помощи на $2 млрд

Газета The Telegraph сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.