Канада выделит Украине пакет военной помощи на $2 млрд
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше $2 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7. Его слова передает агентство «РИА Новости».
Карни уточнил, что в него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.
Он объявил о введении новых санкций против России. Ожидается, что они затронут ряд физических лиц, а также свыше 40 организаций.
16 июня стало известно, что в марте Европейский союз (ЕС) впервые с июня 2022 г. обошел США по общему объему военной помощи Украине. ЕС направил Киеву 72 млрд евро, в то время как США выделили военную помощь Киеву в размере 65 млрд евро.
Газета The Telegraph сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.