Иран рассчитывает на поддержку России в Совбезе ООН на фоне ударов Израиля
Тегеран надеется на активную роль Москвы в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ударами Израиля по иранской территории. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах Ирана.
«Требования прекратить войну должны быть адресованы именно им [Израилю]», – сказал источник, обвинив Тель-Авив в развязывании конфликта.
16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества России в текущем противостоянии между Израилем и Ираном. «Я лично не вижу, чтобы президент России мог сыграть посредническую роль в данном конфликте», – подчеркнул Мерц.
В тот же день заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, президент РФ Владимир Путин – единственный мировой лидер, сохраняющий прямые контакты с руководством Ирана, Израиля и США.