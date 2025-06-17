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Иран рассчитывает на поддержку России в Совбезе ООН на фоне ударов Израиля

Ведомости

Тегеран надеется на активную роль Москвы в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ударами Израиля по иранской территории. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах Ирана.

«Требования прекратить войну должны быть адресованы именно им [Израилю]», – сказал источник, обвинив Тель-Авив в развязывании конфликта.

16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества России в текущем противостоянии между Израилем и Ираном. «Я лично не вижу, чтобы президент России мог сыграть посредническую роль в данном конфликте», – подчеркнул Мерц.

В тот же день заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, президент РФ Владимир Путин – единственный мировой лидер, сохраняющий прямые контакты с руководством Ирана, Израиля и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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