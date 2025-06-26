Медведев пообещал жесткий ответ на попытки ВСУ зайти в Курскую область
Все попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти на территорию Курской области будут жестко пресекаться со стороны российских военных. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время проведения личного приема граждан, передает «РИА Новости».
Он также отметил, что сейчас одной из задач России является создание буферной зоны, чтобы украинские военные больше не смогли пройти на территорию региона.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
В конце мая президент Владимир Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Затем глава государства заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины» и призвал как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах.