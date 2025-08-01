Силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:30 мск 31 июля до 04:10 мск 1 августа, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА было ликвидировано в Белгородской области – 31 единица. Еще 12 воздушных целей российские военные поразили в Ростовской области, пять – в Краснодарском крае. Четыре беспилотника были нейтрализованы над акваторией Черного моя, три – в Воронежской области, по два – в Липецком и Тульском регионах. Один БПЛА уничтожен над Азовским морем.
С 18:00 до 23:30 31 июля ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Черным морем, Курской и Белгородской областями.