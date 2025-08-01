Силы ПВО РФ за пять часов сбили три украинских беспилотника
С 18:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией России были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты над Черным морем, территориями Курской и Белгородской областей.
В ночь на 31 июля, российские силы ПВО отразили атаки 32 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Из них 11 дронов были уничтожены в Волгоградской области. Из-за падения обломков дронов было временно приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная. На фоне этой ситуации произошли задержки нескольких составов, следующих из Адлера в Киров и обратно. Также остановили пригородный поезд сообщением Котельниково – Волгоград-1.