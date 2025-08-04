Платежный баланс Украины в июне показал антирекорд с дефицитом $5,1 млрд
Платежный баланс Украины в июне достиг исторического дефицита в $5,1 млрд. Об этом сообщает Forbes Ukraine.
По данным журнала, такая тенденция была ожидаемой, поскольку рост торговых дефицитов наблюдался и ранее. При этом украинский импорт растет на фоне замедления внутреннего спроса, говорится в публикации.
30 июня Европейский союз (ЕС) и Украина достигли договоренности о новом торговом соглашении, которое заменит действующий с 2022 г. режим беспошлинного ввоза украинских товаров. Как заявила Еврокомиссия, документ направлен на сохранение торговой поддержки Киева с одновременным учетом интересов фермеров и государств-членов ЕС.
Новое соглашение, заключенное сторонами, ограничивает доступ украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Квоты на сахар, мясо птицы, яйца, пшеницу, кукурузу и мед будут лишь незначительно расширены по сравнению с объемами до 2022 г.