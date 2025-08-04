Платежный баланс Украины в июне показал антирекорд с дефицитом $5,1 млрд

Новое соглашение, заключенное сторонами, ограничивает доступ украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Квоты на сахар, мясо птицы, яйца, пшеницу, кукурузу и мед будут лишь незначительно расширены по сравнению с объемами до 2022 г.