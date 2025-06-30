ЕС и Украина заключили торговое соглашение с ограничениями на сельхозпродукцию

После начала полномасштабного конфликта России и Украины ЕС временно отменил пошлины и квоты на украинскую сельхозпродукцию, что позволило украинским экспортерам нарастить поставки. Однако приток дешевого зерна, мяса птицы и другой продукции вызвал волну протестов в ряде стран Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию и Словакию, и стал причиной односторонних ограничений со стороны отдельных правительств.