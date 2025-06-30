ЕС и Украина заключили торговое соглашение с ограничениями на сельхозпродукцию
Европейский союз (ЕС) и Украина достигли договоренности о новом торговом соглашении, которое заменит действующий с 2022 г. режим беспошлинного ввоза украинских товаров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Европейскую комиссию.
Как заявила Еврокомиссия, документ направлен на сохранение торговой поддержки Киева с одновременным учетом интересов фермеров и государств-членов ЕС.
После начала полномасштабного конфликта России и Украины ЕС временно отменил пошлины и квоты на украинскую сельхозпродукцию, что позволило украинским экспортерам нарастить поставки. Однако приток дешевого зерна, мяса птицы и другой продукции вызвал волну протестов в ряде стран Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию и Словакию, и стал причиной односторонних ограничений со стороны отдельных правительств.
Новое соглашение, заключенное сторонами, ограничивает доступ украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Квоты на сахар, мясо птицы, яйца, пшеницу, кукурузу и мед будут лишь незначительно расширены по сравнению с объемами до 2022 г.
Соглашение еще подлежит юридической доработке и прохождению всех необходимых формальностей, после чего вступит в силу. Брюссель и Киев также договорились о совместной работе над устранением технических недочетов в торговых механизмах.
26 июня Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины в объединение.
Согласно документу, проект заявления был поддержан 26 из 27 стран ЕС. Как уточняется, к обсуждению этого вопроса Евросовет вернется на следующей встрече, запланированной на октябрь.