МВД опровергло ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами

4 августа в СМИ появилась информация о том, что в РФ поднимается вопрос об установлении законодательного ограничения срока эксплуатации автомобилей. «Российская газета» писала, что якобы предлагается зафиксировать максимальный возраст легковых транспортных средств на уровне 30 лет. По истечении этого срока владелец обязан будет либо утилизировать транспортное средство, либо пройти платную экспертизу для признания машины классической или раритетной.