МВД опровергло ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами
МВД РФ не выступало с инициативой ограничить срок службы легковых автомобилей 30 годами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Более того, по ее словам, МВД выступает категорически против подобных ограничений. Волк напомнила, что вся информация о законодательных инициативах министерства публикуется на официальных ресурсах.
4 августа в СМИ появилась информация о том, что в РФ поднимается вопрос об установлении законодательного ограничения срока эксплуатации автомобилей. «Российская газета» писала, что якобы предлагается зафиксировать максимальный возраст легковых транспортных средств на уровне 30 лет. По истечении этого срока владелец обязан будет либо утилизировать транспортное средство, либо пройти платную экспертизу для признания машины классической или раритетной.