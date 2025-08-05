Мать Кадырова наградили орденом за заслуги перед Херсонской областью
Президента регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова, мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Аймани наградили знаком ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такой награды Кадырову удостоил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо своим указом «за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области».
Кроме того, 4 августа Кадырова отмечала свой день рождения. Даудов навестил мать главы Чечни. Он пожелал ей крепкого здоровья, а также выразили слова благодарности за ее благотворительную деятельность.
В августе 2023 г. президент РФ Владимир Путин наградил Кадырову орденом Почета за активную общественную деятельность. Фонд, которым она руководит, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Кадырова также имеет и другие награды, в числе которых «Орден Дружбы» от Донецкой и Луганской народных республик.