Мать Кадырова наградили орденом за заслуги перед Херсонской областью

В августе 2023 г. президент РФ Владимир Путин наградил Кадырову орденом Почета за активную общественную деятельность. Фонд, которым она руководит, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Кадырова также имеет и другие награды, в числе которых «Орден Дружбы» от Донецкой и Луганской народных республик.