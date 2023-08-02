Кадыров поблагодарил Путина за награждение его матери орденом Почета

Самого главу Чечни Путин награждал в декабре 2022 г. Тогда Кадыров был удостоен ордена Александра Невского. Глава республики отмечал, что получение этой награды является для него большой честью. Кадыров также имеет звание «Героя России», является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней, а также ордена Мужества и ордена Почета.