Кадыров поблагодарил Путина за награждение его матери орденом Почета
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за награждение его матери Аймани Кадыровой орденом Почета. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Сегодня в Кремле президент РФ Владимир Путин наградил мою дорогую маму, президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, орденом Почета. Награда вручена за активную общественную деятельность. Я очень признателен нашему национальному лидеру за высокую оценку гуманитарной миссии Фонда», – говорится в сообщении.
Кадырова руководит фондом в республике, который регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Кадырова также имеет и другие награды, в числе которых «Орден Дружбы» от Донецкой и Луганской народных республик.
Самого главу Чечни Путин награждал в декабре 2022 г. Тогда Кадыров был удостоен ордена Александра Невского. Глава республики отмечал, что получение этой награды является для него большой честью. Кадыров также имеет звание «Героя России», является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней, а также ордена Мужества и ордена Почета.