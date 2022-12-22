Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

По мнению главы Чечни, в настоящее время Россия «переживает сложный период». Он заявил, что на страну оказывается давление «с целью разрушить то, чем мы непомерно гордимся». Кадыров заявил, что эти попытки провалились, поскольку «на защите Отечества стоят его мужественные сыны во главе с президентом».