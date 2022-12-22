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Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

«Указом президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского», — рассказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что получение этой награды является для него большой честью. Он также поблагодарил российского президента за высокую оценку его заслуг. 

По мнению главы Чечни, в настоящее время Россия «переживает сложный период». Он заявил, что на страну оказывается давление «с целью разрушить то, чем мы непомерно гордимся». Кадыров заявил, что эти попытки провалились, поскольку «на защите Отечества стоят его мужественные сыны во главе с президентом». 

В конце июля 2022 г. Кадыров также сообщал о получении ордена Александра Невского от президента РФ Владимира Путина «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение». 

Кроме того, глава Чечни в 2004 г. получил звание «Героя России». У него есть ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также орден Мужества и орден Почета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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