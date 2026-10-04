Военные расходы Украины на 2027 год превысят доходы бюджета

Расходы на оборону в 2027 г. предусмотрены на уровне $108,3 млрд. Собственные доходы Украины при этом составят лишь $71,7 млрд. Даже с учетом поступлений от гособлигаций, приватизации и грантов общая сумма достигнет только $82,9 млрд. Таким образом, на покрытие одних лишь военных трат Киеву необходима дополнительная внешняя помощь в размере около 31% от внутренних доходов.