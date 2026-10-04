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Военные расходы Украины на 2027 год превысят доходы бюджета

Ведомости

Заложенные в проекте бюджета Украины на 2027 г. военные расходы превышают все ожидаемые доходы страны более чем на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Украины. Дефицит только по этой статье оценивается в $25,4 млрд.

Расходы на оборону в 2027 г. предусмотрены на уровне $108,3 млрд. Собственные доходы Украины при этом составят лишь $71,7 млрд. Даже с учетом поступлений от гособлигаций, приватизации и грантов общая сумма достигнет только $82,9 млрд. Таким образом, на покрытие одних лишь военных трат Киеву необходима дополнительная внешняя помощь в размере около 31% от внутренних доходов.

Расходы на оборону в течение года, как правило, увеличиваются. При формировании бюджета на 2026 г. на эти цели изначально закладывали $66 млрд. В июне Верховная рада одобрила увеличение трат еще на $35 млрд за счет первой половины кредита ЕС, в результате чего общая сумма достигла $101 млрд.

По данным The Wall Street Journal, в 2026 г. Киеву не хватает около $27 млрд на военные расходы до конца года и начала 2027 г. Европейские чиновники признают, что могут не удовлетворить все финансовые запросы Украины.

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