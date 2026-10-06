Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд кредитов из доходов от активов РФ

4 октября Les Échos писала, что группа депутатов Европарламента предложила вновь открыть дискуссию об использовании замороженных в Европе российских активов для финансирования Украины. Авторы инициативы предложили передать активы на сумму около 210 млрд евро в общеевропейский механизм под контролем Еврокомиссии, чтобы распределить юридические и финансовые риски между государствами Евросоюза. Письмо с призывом подписали 122 евродепутата.