Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд кредитов из доходов от активов РФ
Страны «группы семи» (G7) выдали Киеву кредитов почти на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов России. Об этом пишетпишет «РИА Новости» со ссылкой на данные минфина Украины и национальных ведомств.
К концу сентября Украина получила $49,4 млрд. Первый $1 млрд поступил от США в конце 2024 г. Остальные члены G7 отправили Киеву $37,9 млрд в прошлом году и $10,5 млрд – в этом.
4 октября Les Échos писала, что группа депутатов Европарламента предложила вновь открыть дискуссию об использовании замороженных в Европе российских активов для финансирования Украины. Авторы инициативы предложили передать активы на сумму около 210 млрд евро в общеевропейский механизм под контролем Еврокомиссии, чтобы распределить юридические и финансовые риски между государствами Евросоюза. Письмо с призывом подписали 122 евродепутата.
Активы Банка России были заблокированы после начала спецоперации в 2022 г. Согласно оценке ЦБ, более 210 млрд евро хранится в Euroclear. Москва аккумулирует активы иностранных инвесторов из недружественных стран на счетах типа «С».