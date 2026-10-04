Les Échos: евродепутаты хотят передать замороженные активы России Еврокомиссии

Из 210 млрд евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, более 180 млрд хранятся в Бельгии, в депозитарии Euroclear, который частично контролируется бельгийским государством. Ранее Бельгия уже выступала против использования этих средств, ссылаясь на юридические и финансовые риски, из-за чего Европа решила предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро.