Les Échos: евродепутаты хотят передать замороженные активы России Еврокомиссии
Группа депутатов Европарламента предложила вновь открыть дискуссию об использовании замороженных в Европе российских активов для финансирования Украины, пишет Les Échos. Авторы инициативы предлагают передать активы на сумму около 210 млрд евро в общеевропейский механизм под контролем Еврокомиссии, чтобы распределить юридические и финансовые риски между государствами ЕС. Письмо с этим призывом подписали 122 евродепутата.
Из 210 млрд евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, более 180 млрд хранятся в Бельгии, в депозитарии Euroclear, который частично контролируется бельгийским государством. Ранее Бельгия уже выступала против использования этих средств, ссылаясь на юридические и финансовые риски, из-за чего Европа решила предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро.
Предлагаемый механизм, по словам его авторов, не предусматривает формальной конфискации: активы должны оставаться в прежней финансовой инфраструктуре.
Новый проект предусматривает гарантии: ЕС обязуется возмещать государствам-членам, финансовым инфраструктурам и депозитариям любые потери и издержки, включая расходы из-за ответных мер России. Бельгийское правительство по-прежнему настроено сдержанно, а Euroclear подчеркивает, что учитывать нужно не только замороженные активы, но и связанные с ними обязательства.
22 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщало, что в Евросоюзе на экспертном уровне разрабатывают предложения о создании новой структуры, в которую могут перевести замороженные российские активы из Euroclear. 11 сентября Еврокомиссия возобновила обсуждение способов использования замороженных российских активов для поддержки Украины. 15 августа стало известно об обсуждении инициативы по переводу замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную структуру ЕС.
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что решение Евросоюза передать Украине доходы от замороженных российских активов является воровством.