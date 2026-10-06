Американский вертолет мог рухнуть в Красное море
Вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk ВМС США мог упасть в Красное море. Это следует из материала BNO News.
По данным отслеживания полета Flightradar24, воздушное судно объявило о чрезвычайной ситуации около 17:20 5 октября (01:20 мск 6 октября), когда находилось недалеко от Янбу в Саудовской Аравии. На момент объявления чрезвычайной ситуации вертолет находился на высоте около 145 м, после чего его высота упала до нуля и отслеживание прекратилось.
ВМС США пока не подтвердили, что случилось с вертолетом. Причина объявления чрезвычайной ситуации также неизвестна. Вертолет мог исчезнуть с сайтов отслеживания полетов из-за ограниченного покрытия или выключения экипажем транспондера.
В середине сентября три человека погибли и один пострадал в результате крушения вертолета NBC Los Angeles в долине Сан-Фернандо. Вертолет упал между двумя коммерческими зданиями на два морских контейнера и несколько припаркованных поблизости автомобилей. Начался пожар, который перекинулся на машины.