Германия стала лидером по абсолютному объему военных расходов в Европе

Бюджет минобороны Германии в 2026 г. вырос до 83 млрд евро, еще 26 млрд евро составили траты из специального фонда бундесвера, созданного в 2022 г. с лимитом заимствований в 100 млрд евро. Вместе эти траты достигли 20% бюджета страны. В 2027 г. Германия планирует увеличить военные расходы до 24% бюджета, а к 2030 г. – до 29%. При этом главной статьей экономии в 2026 г. станет общественный транспорт – его финансирование упадет почти в 3 раза.