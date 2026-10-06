Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,776+0,17%KZOS46,2+0,43%UTAR8,59+0,12%IMOEX2 320,37+0,03%RTSI860,66+0,03%RGBI111,25+0,03%RGBITR764,64+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Германия стала лидером по абсолютному объему военных расходов в Европе

Ведомости
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Германия второй год подряд удерживает лидерство по абсолютному объему военных расходов в Европе, увеличив их с 48 млрд евро в 2021 г. до 125 млрд евро в 2026 г. Об этом свидетельствуют данные SIPRI и НАТО, которые проанализировали «Ведомости».

Бюджет минобороны Германии в 2026 г. вырос до 83 млрд евро, еще 26 млрд евро составили траты из специального фонда бундесвера, созданного в 2022 г. с лимитом заимствований в 100 млрд евро. Вместе эти траты достигли 20% бюджета страны. В 2027 г. Германия планирует увеличить военные расходы до 24% бюджета, а к 2030 г. – до 29%. При этом главной статьей экономии в 2026 г. станет общественный транспорт – его финансирование упадет почти в 3 раза.

О том, как милитаризация влияет на бюджетный дефицит и госдолг европейских стран, читайте в исследовании «Ведомостей».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте