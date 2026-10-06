Сейм Литвы поддержал отмену конституционного запрета на ядерное оружие
Сейм Литвы в первом чтении поддержал поправку, предусматривающую исключение из Конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщает LRT.
За инициативу проголосовали 106 депутатов, 18 выступили против, еще шестеро воздержались. LRT отмечает, что для окончательного принятия поправки потребуется поддержка не менее 94 парламентариев из 141. Между двумя голосованиями должен пройти как минимум трехмесячный перерыв.
Председатель сейма Юозас Олекас заявил, что окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года. По его словам, отмена действующего запрета может усилить устойчивость Литвы и ее потенциал сдерживания. Олекас также отметил, что после изменения Конституции для страны будут устранены правовые ограничения, которых, по его оценке, нет у других государств ЕС и НАТО.
Сейчас статья 137 Конституции устанавливает, что на территории Литвы не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Рассматриваемая поправка предполагает полное исключение этой статьи. Соответствующий законопроект предусматривает признание статьи 137 утратившей силу.
10 сентября Олекас сказал, что правительство страны рассмотрит исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия. Он объяснил такое решение изменением геополитической ситуации и сказал, что в контексте НАТО Литва с подобным конституционным ограничением выглядит как белая ворона.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва нацелит свое ядерное оружие на Вильнюс, если республика решит разместить такое вооружение у себя на территории. 13 сентября представитель Кремля предостерег Литву от снятия запрета на ядерное оружие. По его словам, такое решение сделает страну целью для России.