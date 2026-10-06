Сейм Литвы поддержал отмену конституционного запрета на ядерное оружие

Председатель сейма Юозас Олекас заявил, что окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года. По его словам, отмена действующего запрета может усилить устойчивость Литвы и ее потенциал сдерживания. Олекас также отметил, что после изменения Конституции для страны будут устранены правовые ограничения, которых, по его оценке, нет у других государств ЕС и НАТО.