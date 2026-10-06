Три человека погибли при атаке БПЛА на маршрутку в Запорожье
Три человека погибли при атаке беспилотника на маршрутный микроавтобус в селе Басань Пологовского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По предварительным данным, среди погибших – водитель маршрутки. Еще три пассажира получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на месте работают оперативные службы, сообщил Балицкий.
12 сентября Балицкий сообщал, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате атак в Запорожской области. Мужчина погиб при атаке на автомобиль на дороге у села Вишневое Приазовского округа. Еще шесть человек получили ранения в разных населенных пунктах региона.
15 сентября в селе Октябрьское Токмакского округа при ударе беспилотника погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина, сообщал ЦИК России.