Три человека погибли при атаке БПЛА на маршрутку в Запорожье

12 сентября Балицкий сообщал, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате атак в Запорожской области. Мужчина погиб при атаке на автомобиль на дороге у села Вишневое Приазовского округа. Еще шесть человек получили ранения в разных населенных пунктах региона.