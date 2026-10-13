Собянин: ночью на Москву летели 417 беспилотников
С вечера 12 октября до 07:00 13 октября в сторону Московского региона направлялись 417 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большинство БПЛА были сбиты на дальних подступах. На подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 65 беспилотных устройств.
По информации Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск того дня российские военные сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.