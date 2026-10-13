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Собянин сообщил об уничтожении 23 украинских БПЛА на подлете к Москве

Инна Шульгина

С полуночи 13 октября силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об уничтожении первых 10 БПЛА Собянин проинформировал в мессенджере Max в 02:18 мск. О ликвидации еще 13 – в 03:37 мск.

Росавиация ограничила работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).

12 октября силы ПВО нейтрализовали 41 дрон на подлете к Москве. По данным Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск того дня российские военные сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.

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