Собянин сообщил об уничтожении 23 украинских БПЛА на подлете к Москве

12 октября силы ПВО нейтрализовали 41 дрон на подлете к Москве. По данным Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск того дня российские военные сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.