Собянин сообщил об уничтожении 23 украинских БПЛА на подлете к Москве
С полуночи 13 октября силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении первых 10 БПЛА Собянин проинформировал в мессенджере Max в 02:18 мск. О ликвидации еще 13 – в 03:37 мск.
Росавиация ограничила работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).
12 октября силы ПВО нейтрализовали 41 дрон на подлете к Москве. По данным Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск того дня российские военные сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.