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Собянин: силы ПВО сбили 15 летевших на Москву беспилотников

Антон Потоков

Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Утром мэр заявлял о 16 украинских беспилотниках, сбитых на подлете к столице. Вечером он также сообщал о нейтрализации 10 БПЛА. Таким образом, общее число дронов, сбитых на подлете к Москве за сутки, достигло 41.

На этом фоне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Внуково».

В течение дня силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. В ночь с 11 на 12 октября был сбит 151 украинский дрон над 12 российскими регионами и Черным морем.

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