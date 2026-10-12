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Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших на Москву беспилотников

Ведомости
Ведомости
Ведомости

Силы ПВО Минобороны сбили 10 беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.  

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

До этого Росавиация сообщила, что в аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Утром Собянин заявил, что силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы.

В течение дня силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. В ночь с 11 на 12 октября был сбит 151 украинский дрон над 12 российскими регионами и Черным морем.

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