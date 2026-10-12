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Главная / Общество /

Во «Внуково» введены временные ограничения полетов

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом Росавиация сообщила в Telegram-канале.

Ограничения введены также в аэропорту «Донское» в Тамбове.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств», – говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

10 октября в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» были введены временные ограничения полетов. Мера действовала около часа.

За день силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. БПЛА были перехвачены с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями.

В ночь с 11 на 12 октября силы ПВО уничтожили 151 беспилотник над 12 российскими регионами и Черным морем.

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