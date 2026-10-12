Во «Внуково» введены временные ограничения полетов
В аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом Росавиация сообщила в Telegram-канале.
Ограничения введены также в аэропорту «Донское» в Тамбове.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств», – говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
10 октября в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» были введены временные ограничения полетов. Мера действовала около часа.
За день силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. БПЛА были перехвачены с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями.
В ночь с 11 на 12 октября силы ПВО уничтожили 151 беспилотник над 12 российскими регионами и Черным морем.