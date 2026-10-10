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Все московские аэропорты сняли ограничения на полеты

Антон Потоков

В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

По данным ведомства, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Мера действовала около часа, ее отменили в 08:47.

Рано утром ПВО сбила 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне ПВО ликвидировала 15 БПЛА в Московском регионе, информировал столичный мэр.

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