За день силы ПВО сбили 33 беспилотника над регионами России

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о трех пострадавших в результате атаки дрона на городской автобус в Северодонецке. В момент удара в автобусе находились около 10 человек. Всего за сутки под обстрелами оказались девять муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены профильные службы и местные власти. Всего над территорией ЛНР уничтожили около 40 БПЛА.