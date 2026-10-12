За день силы ПВО сбили 33 беспилотника над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА были перехвачены с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о трех пострадавших в результате атаки дрона на городской автобус в Северодонецке. В момент удара в автобусе находились около 10 человек. Всего за сутки под обстрелами оказались девять муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены профильные службы и местные власти. Всего над территорией ЛНР уничтожили около 40 БПЛА.
Утром мэр Москвы Собянин заявил, что силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 151 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Крыма.