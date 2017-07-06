«Золотой Вавилон» сменит название

Австрийский девелопер Immofinanz вложит 80 млн евро в реконструкцию и ребрендинг своих торговых центров в России

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После ремонта все торгово-развлекательные центры Immofinanz должны стать «местом притяжения» для жителей именно тех районов, где они находятся А. Махонин / Ведомости

Онамерении Immofinanz в ближайшие два года провести реконструкцию и ребрендинг всех собственных торговых центров в Москве заявил операционный директор компании Дитмар Райндл. Здесь у девелопера пять торгово-развлекательных центров суммарной арендной площадью 280 000 кв. м: «Золотые Вавилоны» в Ростокине, Отрадном и Ясеневе, «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова и «Гудзон» на Каширском шоссе. Общие инвестиции в проект – около 80 млн евро, сообщил Райндл.