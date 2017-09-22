Coalco может построить жилой комплекс рядом с «Горбушкой»

Статья опубликована в № 4413 от 22.09.2017 под заголовком: Квартиры с видом на «Горбушку»

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Жилье на месте завода «Филит» рядом с «Горбушкиным двором», скорее всего, будут строить Coalco Василия Анисимова и MR Group М. Стулов / Ведомости

Инвестором строительства жилого квартала, запланированного на месте московского трубного завода «Филит» на ул. Барклая, будет Coalco Василия Анисимова, рассказал партнер компании. Это также знают два консультанта, работавших с Coalco. По их словам, окончательного решения по застройке завода пока нет, разработка проекта планировки территории района не завершена.

Является Coalco акционером завода или компания договорилась с ним об инвестициях в строительство, узнать не удалось. Запрос в Coalco остался без ответа. Телефоны завода, указанные на его сайте, вчера не отвечали. Представитель MR Group от комментариев отказался.

На месте завода «Филит» планируется жилой комплекс на 166 000 кв. м, рассказывал летом сотрудник мэрии Москвы. Он говорил, что застройкой займется MR Group. Она партнер Coalco и fee-девелопер этого проекта, говорят два консультанта, работавших с ними.

Это может стать первым новым проектом Coalco в недвижимости за последние годы. Портфель холдинга составлял около 4 млн кв. м в Москве и области, но почти все проекты были заявлены до кризиса 2008 г. В 2015 г. компания договорилась с MR Group управлять ее проектами. MR Group, принадлежащая Роману Тимохину и Виктору Лабуздко, – один из крупнейших девелоперов в Московском регионе: в ее портфеле – около 5 млн кв. м.

На строительство жилого комплекса на месте завода «Филит» может потребоваться около 10 млрд руб., подсчитал Алан Балоев из Knight Frank. Председатель совета директоров «Бест новостроя» Ирина Доброхотова оценивает затраты на строительно-монтажные работы примерно в 7 млрд руб., а общие затраты – в 17 млрд руб. «Филит» находится вблизи Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца, рядом несколько станций метро и парк, поэтому жилье будет востребованным, говорит она. «Но прилегающие непосредственно к участку улицы – узкие, загруженные, с односторонним движением, очевидно, что со строительством масштабных проектов потребуется расширение улиц», – считает Балоев.

Завод «Филит» не единственное предприятие в районе метро «Багратионовская», где планируется строить жилье. На месте торгового центра «Горбушкин двор» могут возвести квартал на 217 000 кв. м. Еще 100 000 кв. м MR Group планирует строить на месте фабрики мороженого «Айс-Фили».