«Тандем-истейт» купил участок под жилье меньше чем за месяц до завершения проекта

Статья опубликована в № 4413 от 22.09.2017 под заголовком: Застройщик судится за время

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













«Интерконтракт» снес здание, но к строительству нового так и не приступил Евгений Егоров / Ведомости

Московское ООО «Тандем-истейт» подало иск к комитету по имущественным отношениям (КИО) и АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», говорится на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Компания через суд требует заключить с ней дополнительное соглашение к договору от 28 августа 2017 г. № 108/11360/АЗ. Суд оставил иск без рассмотрения до 10 октября из-за того, что к заявлению не приложен проект дополнительного соглашения.

В иске идет речь о внесении изменений в договор купли-продажи здания и земельного участка на ул. Благодатной, 57 лит. А, сообщил в официальном ответе на запрос «Ведомостей» заместитель председателя КИО Александр Герман.

В марте 2014 г. Фонд имущества продал московскому ООО «Интерконтракт» на торгах за 80 млн руб. участок площадью 1794 кв. м с аварийным многоквартирным домом (3546 кв. м) на ул. Благодатной, 57. Согласно договору, заключенному по итогам торгов, «Интерконтракт» должен был в течение 42 месяцев снести аварийное здание и построить жилой дом, воссоздающий внешний облик снесенного. «Интерконтракт» ограничился сносом. Строительство нового здания так и не началось. Вместо этого компания переуступила права на проект ООО «Тандем-истейт», причем произошло это снова на торгах Фонда имущества. «Тандем-истейт» купил этот лот за 157,5 млн руб. И 28 августа 2017 г. с «Тандем-истейтом» был заключен договор купли-продажи, по условиям которого все обязательства «Интерконтракта» перешли к новому владельцу. Сроки строительства остались прежними – 42 месяца с 7 марта 2014 г., указано на сайте Фонда имущества. В документации к торгам требования по срокам строительства обозначены как существенное условие договора купли-продажи, говорится в материалах на сайте фонда. Таким образом, срок исполнения договора истек 7 сентября.

От казарм до музея У «Тандем-истейта» есть несколько проектов в Петербурге. Компания взялась за реконструкцию бывших казарм Новочеркасского полка под креативное пространство Artplay стоимостью 3 млрд руб., создание распределительного центра «Ромб» на четырех площадках оценивается в 17,5 млрд руб. «Тандем-истейт» претендует и на реконструкцию Конюшенного ведомства под музейное пространство с инвестициями 1,9 млрд руб.

«Тандем-истейт» в суде требует внести изменения в договор купли-продажи в части продления срока возведения объекта недвижимости на три года, сообщает Александр Герман. Комитет с требованиями не согласен, так как они не соответствуют гражданскому законодательству (п. 8 ст. 448 ГК РФ), которое запрещает изменение условий договора, имевших существенное значение для определения цены на торгах, пишет Герман.

Представитель «Тандем-истейта» отказался от комментариев. Представитель Фонда имущества Санкт-Петербурга на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Обычно в случаях срыва сроков строительства город угрожает расторжением договора с последующей передачей участка в госсобственность либо предлагает продать участок на торгах, рассказывает партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. В таком случае компания платит штраф за нарушение первичного договора, процент за организацию торгов, но получает остальные деньги. «Это хороший способ выйти из ситуации с минимальными потерями», – замечает юрист. Покупателю обычно устанавливается новый срок строительства, который начинается с момента переуступки, иначе она теряет всякий смысл, добавляет он.

«Тандем-истейт» считается близким к партнеру Геннадия Тимченко Владимиру Пинчуку. На ПМЭФ-2016 Пинчук в качестве предправления компании подписывал с администраций Петербурга соглашение о создании распределительного центра для сельхозпродукции «Ромб». По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Тандем-истейт» принадлежит люксембургской Numisma Invest S.A.R.L. ООО «Интерконтракт» – гендиректору Кристине Морозовой. «Фонтанка» и «Деловой Петербург» называли «Интерконтракт» также близким к Пинчуку.