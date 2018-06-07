«Верный капитал» отрицает переговоры о покупке Marriott Courtyard в центре Москвы

Рыночную стоимость Marriott Courtyard владелец оценивает в 1,7–1,9 млрд руб. Marriott Courtyard

Ни группа компаний «Верный капитал», ни ее топ-менеджеры не ведут переговоров о покупке отеля Marriott Courtyard рядом с Павелецким вокзалом в Москве, следует из ответа компании на запрос «Ведомостей».

Marriott Courtyard принадлежит АФК «Система», которая, как рассказывали накануне три консультанта, знакомых с участниками потенциальной сделки, нашла покупателя на эту гостиницу. По их словам, это структура, связанная с топ-менеджерами гостиничного бизнеса казахстанской инвесткомпании «Верный капитал». Ее основным владельцем считается бывший управделами Казахстана Булат Утемуратов. В ее портфеле гостиницы Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве, в Астане и Вене, а также Rixos Borovoe на Щучьем озере в Казахстане. По словам собеседников «Ведомостей», стороны планировали закрыть сделку в мае, но сроки сдвинулись на июль.

Рыночную стоимость Marriott Courtyard владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает в 1,7–1,9 млрд руб., Виктория Кохтачева из Knight Frank – в 1,7–1,8 млрд руб.