Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Marriott приблизился к Ritz-Carlton
АФК «Система» нашла покупателя на отель Marriott Courtyard в центре Москвы
Гостиница достанется структуре, связанной с владельцем Ritz-Carlton на Тверской
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Отель Marriott Courtyard меняет владельца в третий раз
Максим Стулов / Ведомости
АФК «Система» нашла покупателя на гостиницу Marriott Courtyard на 171 номер рядом с Павелецким вокзалом, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, и подтвердили два человека, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, покупателем выступит структура, связанная с топ-менеджерами гостиничного бизнеса казахстанской инвесткомпании «Верный капитал». Ее основным владельцем считается бывшим управделами Казахстана Булат Утемуратов. В ее портфеле гостиницы Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве, в Астане и Вене, а также Rixos Borovoe на Щучьем озере в Казахстане.
Стороны планировали закрыть сделку в мае, но сроки сдвинулись на июль, добавляют собеседники «Ведомостей».
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