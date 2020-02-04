Группа Snegiri перестроит собственные офисы у Патриарших прудов в жилье
Инвестиции в новый проект могут составить до 2 млрд рублей
На месте принадлежащих девелоперской группе Snegiri офисных зданий в Большом Палашевском переулке вблизи Патриарших прудов будет построен жилой комплекс. Это следует из информационных материалов, подготовленных к публичным слушаниям по этому проекту и размещенных на сайте префектуры Центрального административного округа Москвы.
В материалах сказано, что общая площадь комплекса составит около 12 000 кв. м, из которых 10 000 кв. м – надземная: 7000 кв. м – жилье, 3000 кв. м – коммерческая недвижимость.
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