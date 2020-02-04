Группа Snegiri перестроит собственные офисы у Патриарших прудов в жилье

На месте принадлежащих девелоперской группе Snegiri офисных зданий в Большом Палашевском переулке вблизи Патриарших прудов будет построен жилой комплекс. Это следует из информационных материалов, подготовленных к публичным слушаниям по этому проекту и размещенных на сайте префектуры Центрального административного округа Москвы.