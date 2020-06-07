Первый в Москве 5-звездочный отель Movenpick откроется на Таганке

Первый в Москве 5-звездочный отель Movenpick откроется на ТаганкеРанее там планировался Novotel
Гостиничный комплекс площадью около 11 000 кв. м на Земляном Валу откроется под 5-звездочным брендом Movenpick, сам отель будет называться Movenpick Moscow Taganskaya. Информация об этом есть на сайте владельца бренда – гостиничного оператора Accor. Там сказано, что в отеле будет 154 номера, из них пять – класса люкс. Вывеска Movenpick также появилась на самом здании.
Строить отель на Земляном Валу изначально должна была компания RGI International (сейчас принадлежит структурам ВЭБ.РФ). Она хотела, реконструировав Московский театр на Таганке, сделать на соседнем участке апарт-комплекс. Несколько лет назад RGI International из проекта вышла.
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