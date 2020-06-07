Первый в Москве 5-звездочный отель Movenpick откроется на Таганке

Гостиничный комплекс площадью около 11 000 кв. м на Земляном Валу откроется под 5-звездочным брендом Movenpick, сам отель будет называться Movenpick Moscow Taganskaya. Информация об этом есть на сайте владельца бренда – гостиничного оператора Accor. Там сказано, что в отеле будет 154 номера, из них пять – класса люкс. Вывеска Movenpick также появилась на самом здании.