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Первый в Москве 5-звездочный отель Movenpick откроется на Таганке

Ранее там планировался Novotel
Антон Филатов
lwpartners

Гостиничный комплекс площадью около 11 000 кв. м на Земляном Валу откроется под 5-звездочным брендом Movenpick, сам отель будет называться Movenpick Moscow Taganskaya. Информация об этом есть на сайте владельца бренда – гостиничного оператора Accor. Там сказано, что в отеле будет 154 номера, из них пять – класса люкс. Вывеска Movenpick также появилась на самом здании.

Строить отель на Земляном Валу изначально должна была компания RGI International (сейчас принадлежит структурам ВЭБ.РФ). Она хотела, реконструировав Московский театр на Таганке, сделать на соседнем участке апарт-комплекс. Несколько лет назад RGI International из проекта вышла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных