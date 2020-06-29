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Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем

Это одна из крупнейших сделок на рынке офисов в этом году
Антон Филатов
В бывшем здании Минпромторга у Кремля разместится структура «Росатома» /Евгений Разумный / Вдомости

Структура госкорпорации «Росатом» выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. В конце июня «Росатом» провел тендер на подключение этого комплекса к интернету: в лотовой документации сказано, что эта услуга должна быть оказана для компании «Атомэнергопром», которая специализируется на добыче урана и строительстве АЭС. Представитель самой госкорпорации на запрос «Ведомостей» не ответил. Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании. Он уточнил, что между сторонами заключен договор купли-продажи.

Административное здание в Китайгородском проезде общей площадью 42 342 кв. м, по данным Росреестра, было построено в 1917 г. В нем располагалась поликлиника им. Дзержинского при Народном комиссариате тяжелой промышленности СССР. В последние годы здание находилось на балансе Минпромторга. Там также находились Федеральная служба по тарифам и исполнительный комитет электроэнергетического совета СНГ. В марте 2019 г. Минпромторг, Минэкономразвития, Минкомсвязи и их подведомственные структуры переехали в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ под эти цели приобрела там офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин. Освободившиеся здания министерств планировалось продать. В августе 2019 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что в «Москва-сити» переедут еще 14 министерств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных