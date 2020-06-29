Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем

Административное здание в Китайгородском проезде общей площадью 42 342 кв. м, по данным Росреестра, было построено в 1917 г. В нем располагалась поликлиника им. Дзержинского при Народном комиссариате тяжелой промышленности СССР. В последние годы здание находилось на балансе Минпромторга. Там также находились Федеральная служба по тарифам и исполнительный комитет электроэнергетического совета СНГ. В марте 2019 г. Минпромторг, Минэкономразвития, Минкомсвязи и их подведомственные структуры переехали в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ под эти цели приобрела там офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин. Освободившиеся здания министерств планировалось продать. В августе 2019 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что в «Москва-сити» переедут еще 14 министерств.