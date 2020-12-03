ВЭБ.РФ оспаривает результаты торгов по продаже офиса у Белорусского вокзала

ВЭБ.РФ оспаривает результаты торгов по продаже офиса у Белорусского вокзалаРанее его купил гендиректор «Спартака» Андрей Веревко
Структура ВЭБ.РФ добивается отмены результатов аукциона по продаже части бизнес-центра «Ямская центр», расположенного на Бутырском Валу рядом со ст. м. «Белорусская». Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, связанная с госкорпорацией компания «Центр активов» подала иск к организатору торгов – Агентству проектного сопровождения (АПС) – с требованием признать недействительными принятие заявки, допуск и участие в этой процедуре компании «Айкью сервис», а также признание ее победителем аукциона.
Сами торги прошли в конце сентября: в рамках процедуры банкротства фирмы «Алеф» было продано 18 300 кв. м из 25 400 в «Ямская центре», а также права на два участка под ним. В аукционе принимали участие три компании – «Центр активов», «А-вал» и «Айкью сервис». Последняя была признана победителем торгов, она предложила за актив 2,45 млрд руб.