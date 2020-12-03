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ВЭБ.РФ оспаривает результаты торгов по продаже офиса у Белорусского вокзала

Ранее его купил гендиректор «Спартака» Андрей Веревко
Антон Филатов
Что Веревко планирует делать с долей в «Ямская центре», точно не известно /Андрей Гордеев / Ведомости

Структура ВЭБ.РФ добивается отмены результатов аукциона по продаже части бизнес-центра «Ямская центр», расположенного на Бутырском Валу рядом со ст. м. «Белорусская». Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, связанная с госкорпорацией компания «Центр активов» подала иск к организатору торгов – Агентству проектного сопровождения (АПС) – с требованием признать недействительными принятие заявки, допуск и участие в этой процедуре компании «Айкью сервис», а также признание ее победителем аукциона.

Сами торги прошли в конце сентября: в рамках процедуры банкротства фирмы «Алеф» было продано 18 300 кв. м из 25 400 в «Ямская центре», а также права на два участка под ним. В аукционе принимали участие три компании – «Центр активов», «А-вал» и «Айкью сервис». Последняя была признана победителем торгов, она предложила за актив 2,45 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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