ВЭБ.РФ оспаривает результаты торгов по продаже офиса у Белорусского вокзала

Сами торги прошли в конце сентября: в рамках процедуры банкротства фирмы «Алеф» было продано 18 300 кв. м из 25 400 в «Ямская центре», а также права на два участка под ним. В аукционе принимали участие три компании – «Центр активов», «А-вал» и «Айкью сервис». Последняя была признана победителем торгов, она предложила за актив 2,45 млрд руб.