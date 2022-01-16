«ВТБ капитал инвестиции» приобрели склад «Адмирал» в Подмосковье

Фонд «ВТБ капитал – рентный доход ПРО» под управлением «ВТБ капитал инвестиций» приобрел у логистической группы «Адмирал» расположенный в поселке Горки Ленинские в Подмосковье одноименный складской комплекс площадью 26 400 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «ВТБ капитала». Эту информацию подтвердили совладелец «Адмирала» Юрий Саулиди и представитель компании Knight Frank, которая выступала консультантом этой сделки. По их словам, фонд покупает этот объект по схеме sale & leaseback, это означает, что продавец арендует помещение в комплексе сроком на 10 лет. Сумма сделки – 1,6 млрд руб. Выбор объекта представитель «ВТБ капитал инвестиций» объяснил тем, что он полностью соответствует стратегии фонда, которая ориентирована на суммарную доходность для инвесторов порядка 15% годовых.