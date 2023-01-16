Предложение жилья в новостройках Московского региона выросло в 1,5 раза за год

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, если в 2020 г. девелоперы в Московском регионе запустили только 178 жилых комплексов, то к позапрошлому году их число выросло до 470, а в 2022 г. – до 517. В столице в прошлом году стартовало 77 новых проектов (+10 к 2021 г.), в новой Москве – 7 (+3), в Подмосковье – 23 (-7), отмечает управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отмечает, что девелоперы, видимо, рассчитывали на более высокую активность потенциальных покупателей, но этому препятствовали внешние факторы, связанные с начавшейся спецоперацией на Украине.