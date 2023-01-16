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Предложение жилья в новостройках Московского региона выросло в 1,5 раза за год

Это связано с выходом на рынок большого количества проектов и одновременным спадом продаж
Дарья Молоткова
Рост предложения жилья в новостройках не привел к снижению цен на квартиры и апартаменты / Павел Бедняков / РИА Новости

К концу 2022 г. на первичном рынке Московского региона в продаже находилось порядка 108 700 квартир и апартаментов, по данным консалтинговой компании Est-a-Tet. По словам ее коммерческого директора Владимира Моребиса, это на 37% больше, чем было годом ранее. Похожие цифры приводит и компания «ЦИАН. Аналитика»: на начало этого года в жилых комплексах Московского региона продавалось порядка 113 100 квартир и апартаментов, прирост за год составил почти 50% (в январе 2022 г. в реализации находилось 75 500 лотов).

Сильнее всего объем предложения по итогам 2022 г. увеличился в новой Москве – до 17 900 квартир и апартаментов, что на 72% превышает показатели позапрошлого года, уточнил Моребис. Основная причина значительного роста предложения – падение спроса на жилье в прошлом году, объясняет заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. По его словам, продажи за этот период в среднем снизились на 20%. Еще одна причина – одновременный выход на рынок большого количества проектов на фоне высокого спроса в прошлые годы.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, если в 2020 г. девелоперы в Московском регионе запустили только 178 жилых комплексов, то к позапрошлому году их число выросло до 470, а в 2022 г. – до 517. В столице в прошлом году стартовало 77 новых проектов (+10 к 2021 г.), в новой Москве – 7 (+3), в Подмосковье – 23 (-7), отмечает управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отмечает, что девелоперы, видимо, рассчитывали на более высокую активность потенциальных покупателей, но этому препятствовали внешние факторы, связанные с начавшейся спецоперацией на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных