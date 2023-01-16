Предложение жилья в новостройках Московского региона выросло в 1,5 раза за год

Предложение жилья в новостройках Московского региона выросло в 1,5 раза за годЭто связано с выходом на рынок большого количества проектов и одновременным спадом продаж
К концу 2022 г. на первичном рынке Московского региона в продаже находилось порядка 108 700 квартир и апартаментов, по данным консалтинговой компании Est-a-Tet. По словам ее коммерческого директора Владимира Моребиса, это на 37% больше, чем было годом ранее. Похожие цифры приводит и компания «ЦИАН. Аналитика»: на начало этого года в жилых комплексах Московского региона продавалось порядка 113 100 квартир и апартаментов, прирост за год составил почти 50% (в январе 2022 г. в реализации находилось 75 500 лотов).
Сильнее всего объем предложения по итогам 2022 г. увеличился в новой Москве – до 17 900 квартир и апартаментов, что на 72% превышает показатели позапрошлого года, уточнил Моребис. Основная причина значительного роста предложения – падение спроса на жилье в прошлом году, объясняет заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. По его словам, продажи за этот период в среднем снизились на 20%. Еще одна причина – одновременный выход на рынок большого количества проектов на фоне высокого спроса в прошлые годы.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, если в 2020 г. девелоперы в Московском регионе запустили только 178 жилых комплексов, то к позапрошлому году их число выросло до 470, а в 2022 г. – до 517. В столице в прошлом году стартовало 77 новых проектов (+10 к 2021 г.), в новой Москве – 7 (+3), в Подмосковье – 23 (-7), отмечает управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отмечает, что девелоперы, видимо, рассчитывали на более высокую активность потенциальных покупателей, но этому препятствовали внешние факторы, связанные с начавшейся спецоперацией на Украине.