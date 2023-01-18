Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

У Capital Group появился партнер по проекту небоскреба рядом с «Москва-сити»

Инвестиции в него оцениваются в 35–40 млрд рублей
Дарья Молоткова Антон Филатов
Жилье и коммерческая недвижимость на Пресне будут востребованы, полагают консультанты / Андрей Гордеев / Ведомости

Основатель девелоперской компании «Сумма» Георгий Плиев создал фирму «Специализированный застройщик «1-й Красногвардейский», по данным «СПАРК-Интерфакса». Один из ее руководителей – директор по инвестициям Capital Group Анатолий Романцов.

У Capital Group есть проект в 1-м Красногвардейском проезде (Пресненский район столицы, рядом с деловым центром «Москва-сити»). В 2020 г., как сообщала «РИА недвижимость», эта компания выкупила у «Экспоцентра» участок на 1,97 га, находящийся по этому адресу. Тогда же Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила там строительство высотного многофункционального комплекса на 167 000 кв. м (из которых 116 300 кв. м – жилье), а также конгресс-центра с отелем на 40 500 кв. м. С тех пор изменений в проект не вносили, уточнил представитель Москомстройинвеста.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных