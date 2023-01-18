У Capital Group появился партнер по проекту небоскреба рядом с «Москва-сити»

У Capital Group есть проект в 1-м Красногвардейском проезде (Пресненский район столицы, рядом с деловым центром «Москва-сити»). В 2020 г., как сообщала «РИА недвижимость», эта компания выкупила у «Экспоцентра» участок на 1,97 га, находящийся по этому адресу. Тогда же Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила там строительство высотного многофункционального комплекса на 167 000 кв. м (из которых 116 300 кв. м – жилье), а также конгресс-центра с отелем на 40 500 кв. м. С тех пор изменений в проект не вносили, уточнил представитель Москомстройинвеста.