Ozon может арендовать крупный склад в Санкт-Петербурге

Ozon может арендовать крупный склад в Санкт-ПетербургеЭто одна из крупнейших сделок на логистическом рынке города за всю историю
Интернет-ритейлер Ozon ведет переговоры с девелопером PNK group об аренде у него порядка 120 000–130 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Колпино», расположенном на юго-востоке Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. Факт переговоров подтвердил и источник, близкий к одной из них. По его словам, они находятся на высокой стадии, а само соглашение может быть подписано в ближайшее время. Представитель Ozon пообещал предоставить ответ позже, представитель PNK group от комментариев отказался.
Сделка, по словам консультантов, может пройти в формате build-to-lease, когда объект строится по запросу конкретного клиента, который затем возьмет его в аренду. Сам комплекс будет находиться на территории индустриального парка, расположенного в Пушкинском районе между Московским и Колпинским шоссе и ул. Софийской. Площадь этого объекта составит порядка 380 000 кв. м, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель PNK group.
Ozon – один из крупнейших маркетплейсов в России. По итогам I квартала 2023 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 303 млрд руб. – это на 71% больше, чем было годом ранее. Количество заказов за этот период увеличилось на 93% до 179,3 млн единиц, число активных покупателей – на 29% до 37 млн. Крупнейший акционер компании – АФК «Система». Крупная доля также была у фонда Baring Vostok. В конце декабря прошлого года сообщалось, что фонды семейства Baring в рамках разделения бизнеса на российский и международный передадут свои доли в Ozon новому холдингу «Восток инвестиции».
Решение онлайн-ритейлера об аренде дополнительных площадей может быть связано с растущим спросом на многие товары и расширением ассортимента, отмечают консультанты. В связи с этим компании требуется больший объем площадей для хранения продукции, говорят они. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев отмечает, что Ozon в последнее время продолжает активно наращивать логистическую инфраструктуру по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С ним согласен и партнер NF Group Константин Фомиченко. По его словам, сейчас в эксплуатации компании здесь находится несколько складских объектов общей площадью более 300 000 кв. м.
Ставка аренды в этом объекте может составить порядка 7600–7800 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС, указывает руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Алябьев говорит о не менее чем 8000–8500 руб. за 1 кв. м в год с учетом операционных расходов и парковок и без НДС. Таким образом, ежегодно комплекс будет обходиться Ozon в 912 млн – 1,1 млрд руб. Инвестиции в строительство такого объекта Бумагин оценивает примерно в 10 млрд руб.
Ozon в последнее время является одним из наиболее активных игроков на складском рынке. Так, девелопер PST Development построит для него комплекс на 130 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве. Он также договорился в прошлом году снять по 80 000 кв. м в комплексах «Софьино», «PNK парк Жуковский» и «Ориентир-Юг».
К тому же сделка между ним и PNK group может стать одной из крупнейших за всю историю петербургского рынка, отмечают консультанты. До этого девелопер PST Development договорился с Ozon о строительстве для него склада на 135 000 кв. м в Буграх. А в прошлом году стало известно, что «Сберлогистика» займет порядка 96 000 кв. м в «Армада парке» в Шушарах.