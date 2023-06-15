Ozon может арендовать крупный склад в Санкт-Петербурге

Решение онлайн-ритейлера об аренде дополнительных площадей может быть связано с растущим спросом на многие товары и расширением ассортимента, отмечают консультанты. В связи с этим компании требуется больший объем площадей для хранения продукции, говорят они. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев отмечает, что Ozon в последнее время продолжает активно наращивать логистическую инфраструктуру по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С ним согласен и партнер NF Group Константин Фомиченко. По его словам, сейчас в эксплуатации компании здесь находится несколько складских объектов общей площадью более 300 000 кв. м.